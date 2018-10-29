Ordulu Yıldız kardeşlerle evlenen Japon gelinler için Türk geleneklerine göre düğün yapıldı

Yaklaşık 6 yıl önce Japanyo'nın Nagoya kentine inşaat sektöründe çalışmak üzere giden Yıldız kardeşler, bir süre sonra Japon Asoko Suzuki ve Hiromi Arai ile tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen gençler evlilik kararı aldı.

Japonya'da iki yıl önce evlenen çiftler, daha sonra Ordu'da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Japonya'dan Ordu'ya gelen Yıldız kardeşler ve Japon eşleri, Altınordu ilçesindeki bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlendi.

Düğünde Japon gelinlerin misafirlere karşı sergiledikleri sempatik tavırları dikkati çekerken, misafirlerde yabancı gelinlere yoğun ilgi gösterdi.

Damat Ercan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'ya çalışmaya gittikten sonra eşiyle bir arkadaş ortamında tanıştıklarını anlattı. Ailelerinin isteği üzerine Ordu'da düğün yaptıklarını ifade eden Ercan Yıldız, eşinin henüz Türkçe bilmediğini, karşılıklı olarak bir birlerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Japon gelin Hiromi Arai ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Damat Atacan Yıldız da iki yıl önce Japonya'da evlendiğini ve 1,5 yaşında kız çocuğunun olduğunu belirterek, uzun bir aradan sonra geldikleri Türkiye'de düğünlerini de yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Anne ve babalarının Japon gelinlerini çok sevdiklerini vurgulayan Atacan Yıldız, "Kardeşimle birlikte Japon eşlerimizi çok sevdiğimizi söyledik. Onlarda anlayışla karşıladılar. Ailemizin bu süreçte yanımızda olması bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Japon gelin Asoko Suzuki ise çok sevinçli olduğunu ve Türk geleneklerine göre yapılan düğünde çok eğlendiğini söyledi.

Anne Neşe Yıldız, çocukları Atacan ve Ercan'ın Japon eşleriyle mutlu olduğunu kaydederek, "Bizde ailecek çocuklarımızın kararlarını onayladık." dedi.