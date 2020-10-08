star.com.tr 08 Ekim 2020 Perşembe 22:49 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:00

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bildirdiğine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun düşmana karşı yeterli önlem aldığını belirterek, “Azerbaycan ordusunun attığı tüm hedefler uluslararası hukuka göre meşrudur. Karşı saldırı başladığından beri ordumuz kurtarılan topraklardan bir kez bile geri adım atmadı. Aksine operasyonel plana uygun tüm faaliyetler kesintisiz devam ediyor. İstikamet Karabağ'dır. Zafer bizimle." ifadelerini kullandı.