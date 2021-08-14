İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2021 Cumartesi / 6 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5179
  • EURO
    10,0965
  • ALTIN
    487.526
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'nun Ünye ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Söğütlü Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:56
ABONE OL

İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, yağışın ilçede belli noktalarda sel ve taşkına sebep olduğunu söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yağışlarla birlikte gelen rüsubatın köprüyü tıkaması sonucu Söğütlü Deresi'nin bazı noktalarda taştığını belirten Tavlı, bu nedenle bazı ev ve iş yerlerini de su bastığını bildirdi.

Tavlı, deredeki tıkanmayı önlemek için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağanak sonrası bağlantı yollarında heyelan ve taşkınlar nedeniyle de bozulmalar olduğuna işaret eden Tavlı, bu nedenle bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.