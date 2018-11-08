Organ bağışlamak dinimizde sadakadır

Organ Bağışı ve Nakli Haftası dolayısıyla ‘hayat kurtarmanın’ önemine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, kurulun 1980’li yıllarda aldığı karara göre bağışın caiz olduğunu hatırlattı. Keleş, en başta İslam Fıkıh Akademisi olmak üzere pek çok fıkhi kurulun, Din İşleri Yüksek Kurulunun koyduğu şartlar çerçevesinde, tedavinin nakle bağlı olduğu, başka imkan kalmadığı durumlarda organ bağışını caiz gördüğünü dile getirdi.

İNSANİ VAZİFEMİZ

Bir insanın sıkıntısını gidermenin, mümin açısından son derece önemli bir insani vazife olduğunu vurgulayan Keleş,şöyle konuştu: “Ben kıyamet gününde organım eksik olarak mı dirileceğim gibi çeşitli mülahazalar dile getiriliyor. Dini açıdan bu tür tereddütlerin yeri yoktur. Biz ruhumuzla insanız, bedenimizle insan değiliz. Elbette insan bedeninin belli bir saygınlığı var, o saygınlığın korunması gerekiyor. Bir zaruret olmadıkça müdahale edilmemesi gerekiyor. Ancak öldükten sonra kişinin organlarının alınıp başka insanların hayatının kurtarılması, hayatlarının devamının sağlanması dini bakımdan önemli bir sadakadır. Mümin kardeşlerimizin bu sadakadan geri kalmaması gerekir. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulunun ortaya koyduğu şartların kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani kişinin rızası olmalı ve organ bağışı tedavi için zorunlu olmalı.

Şehidimiz 5 insana çare oldu

Bursa'da motosikletli polis timi ile taksinin çarpışması sonucu şehit olan ve organlarıyla 5 kişiye umut olan polis memuru Hayrettin Yılmaz’ın hayattayken gösterdiği duyarlılık, birçok kişi için örnek oldu. Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla “Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Organ Bağışı Kampanyası” başlattı. Hayrettin Yılmaz’ın babası Tuncer Yılmaz, 29 yaşındaki oğlunun bir yıl önce organlarını bağışladığını söyledi. Hastanede bağış için izin verirken organ bekleyenlerin kendi çocukları olabileceğini düşündüklerini aktaran Yılmaz, şunları söyledi: Çocuğumun kalbi, akciğeri, karaciğeri, böbrekleri ve pankreası olmak üzere 5 tane organını aldılar. Kalbini alan 21 yaşında, akciğerini alan 50 yaşında. O insanlar bizi aradığı zaman çok mutlu olduk.Acıları sona ermiş. Kalbini alan çocuk 2 yıldır yapay kalple yaşıyormuş. Şehidimiz 5 çaresiz insana çare oldu, umut oldu. Onların acılarını dindirdi. Acımızı biraz bu şekilde dindirmeye çalışıyoruz.