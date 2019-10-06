Organ çetesine suçüstü  

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ürdünlü Emad Abdel Halim Ahmad Q.’nun yönettiği bir suç örgütünün Üsküdar ve Küçükçekmece’deki özel hastanelerde sahte belgelerle ‘organ nakli yaptırdığı’ bilgisine ulaştı. Polis, Bulgaristan uyruklu böbrek hastası Kırıl N.İ.’nin kendisine para karşılığında organ verecek olan Ukraynalı Marııa O. ile anlaştığını tespit etti. Sahte belgelerle kendilerini akraba olarak gösteren ikilinin, Moğolistan uyruklu tercümanları Munkhjın D. ve Dungarmaa C.’nin aracılığıyla Üsküdar’daki özel bir hastaneye müracaat ettiği belirlendi. Kırıl N.İ. Marııa O., Munkhjın D. ve Dungarmaa C., gözaltına alındı.

FİYATI 100 BİN TL

Polisin çalışması sürerken bir organ ticareti daha aydınlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Etik Kurulu’na organ nakli için müracaat eden böbrek hastası Mavuş D. bağışçı olarak 29 yaşındaki Tuncay Ü.’nün ismini verdi. Tuncay Ü.’nün geçmişte internet sitelerinde organlarını satmak için ilan verdiği, ayrıca bir suçtan dolayı firari olduğu ortaya çıktı. Polis, Mavuş D. ve Tuncay Ü.’nün Etik Kurul’a giderek kendilerini anlatacakları sırada operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Tuncay Ü. maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak için Mavuş D. ile 100 bin TL’ye anlaştıklarını itiraf etti. Mavuş D. ise böbrek yetmezliği olduğu için organ nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.