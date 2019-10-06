Organ çetesine suçüstü
Özel hastanelerde sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmaya çalışan yabancı organ tacirleri operasyonla yakalandı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ürdünlü Emad Abdel Halim Ahmad Q.’nun yönettiği bir suç örgütünün Üsküdar ve Küçükçekmece’deki özel hastanelerde sahte belgelerle ‘organ nakli yaptırdığı’ bilgisine ulaştı. Polis, Bulgaristan uyruklu böbrek hastası Kırıl N.İ.’nin kendisine para karşılığında organ verecek olan Ukraynalı Marııa O. ile anlaştığını tespit etti. Sahte belgelerle kendilerini akraba olarak gösteren ikilinin, Moğolistan uyruklu tercümanları Munkhjın D. ve Dungarmaa C.’nin aracılığıyla Üsküdar’daki özel bir hastaneye müracaat ettiği belirlendi. Kırıl N.İ. Marııa O., Munkhjın D. ve Dungarmaa C., gözaltına alındı.
FİYATI 100 BİN TL
Polisin çalışması sürerken bir organ ticareti daha aydınlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Etik Kurulu’na organ nakli için müracaat eden böbrek hastası Mavuş D. bağışçı olarak 29 yaşındaki Tuncay Ü.’nün ismini verdi. Tuncay Ü.’nün geçmişte internet sitelerinde organlarını satmak için ilan verdiği, ayrıca bir suçtan dolayı firari olduğu ortaya çıktı. Polis, Mavuş D. ve Tuncay Ü.’nün Etik Kurul’a giderek kendilerini anlatacakları sırada operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Tuncay Ü. maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak için Mavuş D. ile 100 bin TL’ye anlaştıklarını itiraf etti. Mavuş D. ise böbrek yetmezliği olduğu için organ nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.
KUZENiNiN BÖBREĞiNi SATACAKTI
Küçükçekmece’deki özel hastaneye böbrek nakli için başvuran İsrail uyruklu 58 yaşındaki Mahran Abu L. da verici olarak akrabası Gamal Abu L.’yi gösterdi. Ancak organ tacirleri, sahte belgelerle Ürdün uyruklu Nassem Yousuf Mohammed A.’yı, böbrek nakli yaptıracak Mahran Abu L.’nin akrabası olarak gösterip, vericiyi değiştirme çalıştı.
ELEBAŞI TUTUKLANDI
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çetenin elebaşı Emad Abdel Halim Ahmad Q., kuzeni Nassem Yousuf Mohammed A., Mahran Abu L., Gamal Abu L. ve Olmazia G.’yi yakaladı. Elebaşı Emad Abdel Halim Ahmad Q.’nun kuzeni Nassem Yousuf Mohammed A.’yı böbreğini İsrailli Gamal Abu L.’ye satması için ikna eden kişi olduğu da ortaya çıktı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda kaşe, pasaport, diploma fotokopisi ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 10 kişiden çetenin elebaşı Emad Abdul Halim Q. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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