18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Organ çetesine suçüstü  

Özel hastanelerde sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmaya çalışan yabancı organ tacirleri operasyonla yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ürdünlü Emad Abdel Halim Ahmad Q.’nun yönettiği bir suç örgütünün Üsküdar ve Küçükçekmece’deki özel hastanelerde sahte belgelerle ‘organ nakli yaptırdığı’ bilgisine ulaştı. Polis, Bulgaristan uyruklu böbrek hastası Kırıl N.İ.’nin kendisine para karşılığında organ verecek olan Ukraynalı Marııa O. ile anlaştığını tespit etti. Sahte belgelerle kendilerini akraba olarak gösteren ikilinin, Moğolistan uyruklu tercümanları Munkhjın D. ve Dungarmaa C.’nin aracılığıyla Üsküdar’daki özel bir hastaneye müracaat ettiği belirlendi. Kırıl N.İ. Marııa O., Munkhjın D. ve Dungarmaa C., gözaltına alındı. 

FİYATI 100 BİN TL

Polisin çalışması sürerken bir organ ticareti daha aydınlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Etik Kurulu’na organ nakli için müracaat eden böbrek hastası Mavuş D. bağışçı olarak 29 yaşındaki Tuncay Ü.’nün ismini verdi. Tuncay Ü.’nün geçmişte internet sitelerinde organlarını satmak için ilan verdiği,  ayrıca bir suçtan dolayı firari olduğu ortaya çıktı. Polis, Mavuş D. ve Tuncay Ü.’nün Etik Kurul’a giderek kendilerini anlatacakları sırada operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Tuncay Ü. maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak için Mavuş D. ile 100 bin TL’ye anlaştıklarını itiraf etti. Mavuş D. ise böbrek yetmezliği olduğu için organ nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi. 

KUZENiNiN BÖBREĞiNi SATACAKTI 

Küçükçekmece’deki özel hastaneye böbrek nakli için başvuran İsrail uyruklu 58 yaşındaki Mahran Abu L. da verici olarak akrabası Gamal Abu L.’yi gösterdi. Ancak organ tacirleri, sahte belgelerle Ürdün uyruklu Nassem Yousuf Mohammed A.’yı, böbrek nakli yaptıracak Mahran Abu L.’nin akrabası olarak gösterip, vericiyi değiştirme çalıştı. 

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çetenin elebaşı Emad Abdel Halim Ahmad Q., kuzeni Nassem Yousuf Mohammed A., Mahran Abu L., Gamal Abu L. ve Olmazia G.’yi yakaladı. Elebaşı Emad Abdel Halim Ahmad Q.’nun kuzeni Nassem Yousuf Mohammed A.’yı böbreğini İsrailli Gamal Abu L.’ye satması için ikna eden kişi olduğu da ortaya çıktı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda kaşe, pasaport,  diploma fotokopisi ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 10 kişiden çetenin elebaşı Emad Abdul Halim Q. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sıfır araç alacaklara müjde

Sıfır araç alacaklara müjde

Payitaht Abdülhamid'in 'Tahsin Paşa'sından tarih uyarısı

Payitaht Abdülhamid'in 'Tahsin Paşa'sından tarih uyarısı

Gözlerini uzaya diktiler... 'Astronot göndereceğiz'

Gözlerini uzaya diktiler... 'Astronot göndereceğiz'

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

1 milyon liranın sahibi oldu

1 milyon liranın sahibi oldu

Galatasaray üç puana hasret

Galatasaray üç puana hasret

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü itirafına AK Parti'den 'olumlu' yorumu

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü itirafına AK Parti'den 'olumlu' yorumu
 

POPÜLER HABERLER

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA