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Organ ticaretine operasyon! 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA6 Haziran 2023 Salı 10:26 - Güncelleme:
Organ ticaretine operasyon! 3 zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ve doku ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada özel bir hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı.

Organ nakli için başvuran ve kendilerini karı koca olarak tanıtan kişilerin verdiği evrakların sahte olduğunu belirleyen ekipler, böbrek alıcısı S.T.M.S'nin gerçek eşinin pasaportunun üzerine S.S.A'nın fotoğrafının yapıştırıldığını tespit etti.

Çalışmaların devamında yabancı uyruklu M.Y, Ş.D. ve yabancı uyruklu Türk vatandaşı M.D'nin sahte pasaportla nakli organize ettiklerini ve aracılık edip nakil işlemlerinde de yardım ettiklerini saptayan ekipler, alıcının organizatörlerle tüm nakil işlemleri için 50 bin dolar karşılığında anlaştığı, donöre ise nakil sonrası 12 bin dolar verileceğini ortaya çıkardı.

İncelemelerde M.D'nin nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığı tespit edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda böbrek nakli bekleyen S.T.M.S, gerçek eşi E.A.S.S, arkadaşı M.O.A, donör S.S.A ile nakli organize eden M.Y, Ş.D. ve M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, Ş.D. ve M.D tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

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