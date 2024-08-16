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Organize suç örgütü elebaşı Yunanistan'a kaçmak için saklandığı çiftlikte yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de saklandığı çiftlikte yakalandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Organize suç örgütü elebaşı Yunanistan'a kaçmak için saklandığı çiftlikte yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve jandarma suç araştırma timi, Keşan ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

ÇİFTLİKTE YAKALANDI

Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit ve yağma", "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma" suçlarından aranan organize suç örgütü elebaşı A.Ç'yi Yunanistan'a kaçmak için saklandığı çiftlikte yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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