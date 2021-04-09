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Organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı

Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 22:19 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 22:19
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Balıkesir'de 18, İstanbul'da 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Operasyon kapsamında 23 ev ile 3 iş yerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği, 88 kurusıkı tabanca fişeği, 6 av tüfeği kartuşu, 22 tarihi eser niteliğinde obje ve sikke, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, dijital bellek, hafıza kartı ve senetler ele geçirildi.

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