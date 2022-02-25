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Organize suç örgütüne yapılan operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı

AA25 Şubat 2022 Cuma 12:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 12:28
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli Adana ve Gaziantep'te, organize suç örgütü faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin yakalanması için özel hareket timlerinin de destek verdiği 73 ekip ve 180 personelin görev aldığı şafak operasyonu düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin katılımıyla adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 634 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 6 tabanca, 5 av tüfeği ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.M.Ç, C.T, A.T, Y.Ç, S.C, Ö.Y, E.A, M.T, F.T, M.A, M.K. ve A.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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