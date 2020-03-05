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Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:21

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara" yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Adliyesi'nde aramalarda bulunan suç aletleri sergileniyor

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