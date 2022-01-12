Organlarını bağışladı! 3 kişiye umut oldu

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:37 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:37

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova'da yaşayan Arzu Yiğit, 29 Aralık 2021'de fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yiğit, entübe edilerek aynı hastanenin 3. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören Arzu Yiğit'in, dün gece yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

Ailesi, doktorların da önerisiyle Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Arzu Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesinde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.

- "BAĞIŞLANAN HER ORGAN BİR CANDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, her bağışın hayat kurtardığını, acılı ailenin örnek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de binlerce insanın organ nakli beklediğine ve bu sayının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Pehlevan, Kocaeli'de bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Özellikle pandemi sürecindeki zorlukların organ bağışına yönelik hassasiyeti azaltmaması gerektiğine işaret eden Pehlevan, "Organ bağışçısı aileye bu duyarlı ve örnek davranışı için çok teşekkür ediyorum. Organ bekleyen hastalara umut oldular. Ayrıca organ bağışı konusunda emeği geçen ve nakli yapacak olan ekibe de teşekkür ediyorum. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı da örnek davranışlarından dolayı Yiğit ailesine teşekkür etti.