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Orgeneral Çetin, PKK'lı teröristlerin inine girdi! Sığınaklar imha edildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği mağara da yapılan incelemelerin arından imha edildi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 19:03 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 19:51
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Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyon dolayısıyla tebrik etti.

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasında arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde girişi olan mağaraya giren jandarma komandolar, teröristlerin alanı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturduklarını belirledi.

Sığınakların da bulunduğu mağarada çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılmaz hale getirildi.

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