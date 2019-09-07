Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Güler görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini yineledi.

Güler görüşmede, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.