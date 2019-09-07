Orgeneral Güler: Güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerekir
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Genelkurmay Başkanı Güler görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini yineledi.
Güler görüşmede, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.