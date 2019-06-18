Orgeneral Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ile bir araya geldi.
- AA
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Nyamvumba tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.
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