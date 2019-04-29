Orgeneral Güler'e, Kanada Genelkurmay Başkanı Vance'den ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ile bir araya geldi.
- AA
Orgeneral Güler, Vance'i, Genelkurmay Karargahı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.
Törende, iki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalınmasının ardından, Vance tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Orgeneral Güler ve Vance, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.
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