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Orgeneral Mendi'yi alıkoyan FETÖ'cü generalde ByLock çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tanık olarak dinlendi.

Ermiş, yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilen Akıncı Üssü davasının sanığı olduğunu söyledi.

Olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, helikopter kazasında yaralanan askerleri ziyaret etmek ve özel işlerini yapabilmek için görev yeri Konya'dan Ankara'ya geçtiğini belirten Ermiş, bu esnada Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi'nden arandığını ifade etti.

Ermiş, telefondaki kişinin, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'ne geçeceklerini, kendisinin de Orgeneral Mendi'yi güvenli şekilde buraya götürmesi için görevlendirildiğini söylediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine Ankara'da görevli eski emir astsubay Tuncay Nergis ile görüştüğünü ifade eden Ermiş, Nergis'in yanında birkaç astsubay getirdiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah seslerinin gelmesi üzerine Mendi'nin emir subayına ulaşarak nerede olduklarını sorduğunu bildiren Ermiş, Mendi'nin Gazi Orduevi'ndeki düğüne katıldığı bilgisini aldığını anlattı.

Yanındaki askerlerle orduevine geçtiğini dile getiren Ermiş, görüştüğü Mendi'ye gelişmelerle ilgili bilgi verdikten sonra makam aracıyla Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade etti.

Mendi'yi alıkoymadığını ve silah doğrultmadığını öne süren Ermiş, Akıncı Üssü'deki 143. Filo'ya geçtiklerini, sabah saatlerine kadar dışarıda kaldığını söyledi.

Mendi'nin filo içinde ne yaşadığı konusunda bilgisinin olmadığını savunan Ermiş, çapraz sorgu sırasında "Mendi'ye refakat etmek için Konya'da görevli bir generalin neden seçildiği"ne ilişkin soruya, "Ben kendime göre bu emri teyit ettim, bir sıkıntı görmedim. Genelkurmay bu emri verebilir, zaten bana da Genelkurmay'dan emir geldi." cevabını verdi.

Mahkeme Heyeti Üyesi Hakim Murat Yenikomşuoğlu'nun, ByLock kullanıcısı olduğu, davanın sanıklarından eski yarbay Cemal İyigün ile aynı yazışma grubunda yer aldıklarının tespit edildiğini belirtmesi üzerine Ermiş, söz konusu programı kullanmadığını ileri sürdü.

Duruşmaya devam ediliyor.

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