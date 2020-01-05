05.01.2020 15:57 - Güncelleme: 05.01.2020 15:57

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.