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MSB: Suriye'den kaçan 2 terörist hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu.' denildi.

05.01.2020  15:57 - Güncelleme: 05.01.2020  15:57

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

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