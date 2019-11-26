Örgütte çözülme devam ediyor: Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu
İki terörist daha ikna yoluyla Şırnak’ta teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
- İHA
İki terörist daha ikna yoluyla Şırnak’ta teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
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