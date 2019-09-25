FETÖ şüphelisinden akılalmaz ifade! 'Soruların çalınması günah değil'

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FETÖ şüphelilerinden 'örgütün idealleri için soruların çalınması günah değil' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, dün başlatılan operasyonlar kapsamında toplam 256 zanlı yakalandı. 'Yaptıklarının kul hakkına girip girmediği' sorulan şüpheliler, 'örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınmasının günah olmadığını düşündüklerini' beyan etti

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 2011'de yapılan "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı"nda, FETÖ üyelerinin, yazılı sınav öncesinde eriştikleri sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, birçok ilde başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, dün sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 76 ilde operasyon başlatılırken, şu ana kadar 256 şüpheli gözaltına alındı.

- SINAVI, GELECEĞE YATIRIM OLARAK DEĞERLENDİRMİŞLER
 

Söz konusu sınavla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, FETÖ, sınav öncesinde eriştiği soruları polis memuru rütbesindeki üyelerine vererek, onların amir sınıfına geçmesine ortam hazırladı. Örgüt, ilerleyen yıllarda stratejik görevlere gelecek bu üyeleri sayesinde, Emniyet Teşkilatı'ndaki varlığını artırmayı hedefledi.

Bunu, "geleceğe yatırım" olarak değerlendiren FETÖ, aynı zamanda örgüt üyesi olmayan emniyet mensuplarına da "Bizden olursan komiser yardımcısı olabilirsin yoksa olamazsın." mesajı verdi.

FETÖ'nün bu usulsüzlüğü, örgüt üyesi olmayan ve komiser yardımcılığı hayaliyle birçok kez bu sınava katılıp başarısız olan polisleri de mağdur etti.

- "HAKLARI YENİLEN POLİSLER, CENNETLE ÖDÜLLENDİRİLECEK"
 

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler ise FETÖ'nün sınavlardaki usulsüzlüklerini hangi düşüncelerle kamufle ettiğini gözler önüne serdi.

İfadeleri alındığı sırada "yaptıklarının kul hakkına girip girmediği" sorulan şüpheliler, "Örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınması, günah değil" savunması yaptı.

Ayrıca zanlıların, "devlete sözde en iyi hizmeti sunacakları için kendilerinin yanı sıra sorulara sahip olmadıkları için sınavı kazanamayıp mağduriyet yaşayan diğer polislerin de cennetle ödüllendirileceklerini söylediği" öğrenildi.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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