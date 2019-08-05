Örgütün narkoterörüne güvenlik duvarı engeli 

Sınır ötesinde ve yurt içinde Türkiye’nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütüne karşı amansız mücadele veren güvenlik güçleri, kaçakçılık olaylarını da önleyerek örgütün finans kaynağını da kuruttu. Yıl boyunca zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gerçekleştirdikleri operasyonlarla teröristlere hareket alanı bırakmayan güvenlik güçleri, önceki yıllarda adı sürekli terör saldırılarıyla gündeme gelen Hakkari’nin, artık festivaller ve doğa sporlarının yapıldığı, insanların huzur içinde yaşadığı bir yer olmasını sağladı. Hakkari’de teröristlerden temizlenen dağlarda ve yaylalardaki saklı güzelliklerin turizme kazandırılmasının önünü açan güvenlik güçleri, terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla kaçakçılıkla mücadelesini de kararlılıkla sürdürdü.

ÇÖKÜŞLERİ HIZLANDI

Bu çerçevede kentte yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 597 kilo 685 gram eroin, 52 kilo 979 gram esrar, 12 kilo 732 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 57 bin 932 paket sigara, 963 kilogram çay, 94 kilogram nargile tütünü, 852 av tüfeği, 29 bin 218 av tüfeği mühimmatı ve 25 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Kararlı mücadeleyle terör örgütü PKK’nın eleman temini, lojistik ve barınma gibi tüm faaliyetlerinin önünü kesen güvenlik güçleri, bu operasyonlar sayesinde örgütün finansal anlamda da çöküşünü hızlandırdı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak ve İran’a 343 kilometrelik sınır hattıyla uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yer olduğuna dikkati çekerek “Uyuşturucu, terör kadar tehlikeli, her ikisi de birlikte hareket ediyor. Birbirini finanse ediyor. Yapılan güvenlik duvarları ile ciddi azalma oldu” dedi.