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Orhaneli'de merkezi sistemle ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde merkezi sistemle 72 caminin hoparlörlerinden aynı anda yayınlanan ezanın okunduğu Durdubey Camii'nde imam ezanı 4 dakika erken okuyunca, binlerce kişi orucunu erken açtı.

  • DHA
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Orhaneli ilçesindeki Durdubey Camii'ndeki dijital saat 4 dakika ileri gidince, imam Ali Şen, dün akşam ezanını 4 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, 71 camide daha aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bun nedenle oruçlarını 4 dakika erken açmak zorunda kaldı.
 
Yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin sakinlerinden Mehmet Gözükara, "İmam saate bakıyor, saatte ilerde olduğu için, namaz vaktini gösterdiği için ezanı erken okuyor. Ben orucumu erken açmadım, fakat erken açan arkadaşlarımız oldu. Yetkililer saatin ileride olduğunu, bundan dolayı böyle bir hata oluştuğunu söyledi" dedi.
 
İLÇE MÜFTÜSÜ: KAZA GEREKMEZ
 
Orhaneli İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak da ilçede günün konusu olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakmak, "Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamızın ezanı 4 dakika önce okuduğu söyleniyor. Bu konuda yaptığımız inceleme ve araştırma soncunda saatler ileride olduğu için böyle bir yanlışlık oldu. Burada da Din İşleri Yüksek Kurumu'muzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa, herhangi bir kaza gerekmez diyor. 5-10 dakika olsaydı, sıkıntı olurdu. O zaman kaza gerekir. Fakat bunun dışında verilen fetvaya göre 2-3 dakika için bir şey gerekmez. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Müsterih olun, herhangi bir endişeye düşmeyin" diye konuştu.

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