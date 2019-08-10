Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu. Araç yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor.