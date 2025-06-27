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Orhangazi'de korkunç cinayet: Feci halde bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde boynundan bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu bir kişinin cinayet zanlısı, olay yerinden kilometrelerce uzakta yakalanarak tutuklandı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 20:38 - Güncelleme:
Orhangazi'de korkunç cinayet: Feci halde bulundu
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Çakırlı Mahallesi'nde sahil yolunda hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yerde yatan kişinin Afganistan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğunu ve boynundan bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Aziz'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde yine Afganistan uyruklu D.Ş.K. (20) ile iş yerinden çıktığını tespit etti.

Ekipler, D.Ş.K'yi cesedin bulunduğu noktaya 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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