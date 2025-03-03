Orman alanları gençleştiriliyor

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 2024 yılına ilişkin "Faaliyet Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin orman varlığı son yıllarda düzenli olarak arttı.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen orman varlığı, 2022'de 23 milyon 245 bin hektara ulaştı. Söz konusu varlık, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektar olurken, geçen yıl itibarıyla da 23 milyon 363 bin 84 hektara yükseldi.

Orman varlığı ülkenin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplarken, bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 13 milyon 813 bin 598 hektarla toplam orman alanının yüzde 59'unu, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 milyon 549 bin 486 hektarla yüzde 41'ini oluşturuyor.

Orman alanının yüzde 95,41'i korular, yüzde 4,59'u ise "baltalık" olarak tabir edilen kesim amaçlı ağaçlardan meydana geliyor.

Bu alanlarda bulunan ve "ağaç serveti" olarak tanımlanan çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımı ve hacimleri önem taşıyor. Türkiye'de 1973-2024 döneminde ormanların dikili ağaç servetinin yıllık artım (büyüme) miktarı 1,79 milyar metreküp oldu.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ağaçların yaş bileşenlerini ve dolayısıyla artımını da etkiliyor. 1973 yılında ormanlardaki yıllık ağaç artım miktarı 28 milyon metreküp iken geçen yıl yaklaşık 51 milyon metreküpe ulaştı.

Orman yangınlarıyla mücadelede fiziki tedbirler alınarak geçen yıl içerisinde 3 bin 797 orman yangınına müdahale edildi. Söz konusu yangınlar neticesinde 27 bin 485 hektar orman alanı zarar gördü.

- 65 HEKTAR MADEN SAHASINDA REHABİLİTASYON ÇALIŞMASI YAPILDI

OGM tarafından ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl, 5 bin 94 hektarı budama çalışmaları olmak üzere 657 bin 922 hektar alanda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanlarda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 937 milyon 819 bin lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 323'ü revize olmak üzere 726 silvikültür planı düzenlendi, 32 bin 735 hektar alanda doğal, 12 bin 32 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için 723 milyon 908 bin lira harcandı.

Rehabilitasyon için de 65 hektarı maden sahaları olmak üzere 35 bin 298 hektarlık alanda 30 milyon 934 bin liralık çalışma yapıldı.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 737 bin 987 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 1 milyar 692 milyon 661 bin lira harcandı.

- 11 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDAN BEDELSİZ DAĞITILDI

Ağaçlandırma projeleri için, 96 bin 304 hektar alanda etüt-proje çalışması yürütüldü.

Ayrıca, 7 bin 154 hektarı endüstriyel ağaçlandırma tesis ve 433 hektarı diğer kurum ağaçlandırmaları, 17 bin 759 hektarı ağaçlandırma tesis ve 44 bin 594 hektarı endüstriyel ağaçlandırma bakım ve kalanı da "diğer muhtelif çalışmalar" olmak üzere toplam 77 bin 956 hektar ağaçlandırma bakım çalışması gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük, geçen yıl 131 milyon 675 bin fidan üretirken, 130 milyon fidana da bakım yaptı. Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe, badem gibi türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağaç türleri ve süs bitkilerinden 116 ton tohum üretildi.

Fidanlıklardaki kapasitenin iyileştirilmesi kapsamında, makine-teçhizat ve ekipman alımı gerçekleştirildi, tesis ve bina inşaat çalışmaları tamamlanarak 1604 tohum kalite kontrol testi yapıldı.

Ayrıca 11 milyon 335 bin 489 fidan, okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara bedelsiz dağıtıldı.

- ZARARLILARLA BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMİ

Orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarında, böceklerle mücadele ön plana çıkarken, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak, söz konusu zararlılarla mücadelede biyolojik mücadele yöntemi öncelikli olarak kullanıldı.

Bu kapsamda, biyolojik dengenin korunması amacıyla 31 ildeki 54 faydalı organizma üretim tesisi ve istasyonunda faydalı yırtıcı böcek, parazit ve parazitoit üretilerek, zararlı organizmaların yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakıldı.