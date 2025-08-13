İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7629
  • EURO
    47,8053
  • ALTIN
    4406.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elmacık'ta çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncel

Elmacık'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale Elmacık'ta çıkan yangının kontrol altına alındığını, Silifke'de ise yangına müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Elmacık'ta çıkan yangın kontrol altına alındı
ABONE OL

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.