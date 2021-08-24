Orman Genel Müdürlüğü: Son ateş sönene kadar durmak yok
Orman Genel Müdürlüğü: Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok.
24 Ağustos 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:39
Orman Genel Müdürlüğü: Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok.