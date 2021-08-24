Orman Genel Müdürlüğü: Son ateş sönene kadar durmak yok

24 Ağustos 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:39

Orman Genel Müdürlüğü: Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok.