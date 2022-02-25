Orman işçisi kayalıklardan düşerek öldü

AA 25 Şubat 2022 Cuma 16:41 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 16:41

Çaylı Mahallesi'ndeki yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında Hayati Ömür Ercedoğan dağlık ve kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ercedoğan'ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cenazesinin çıkartılabilmesi için askeri helikopter talep edildi.

Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopter bölgeye gelerek Ercedoğan'ın cesedini alarak güvenli alana ulaştırdı. İşçinin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünde geçici işçi olarak çalışan Ercedoğan'ın evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.