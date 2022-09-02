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Orman işçisi kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Denizli'den ağaç kesimi işi için Burdur'a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 09:29 - Güncelleme:
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Olay, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'ın Yahşiler Mahallesi'nden ormandaki ağaç kesimi için ekip arkadaşlarıyla bölgeye giden Yılmaz Dukan (42), kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Dukan'ın yardımına bölgedeki diğer işçiler yetişti. Arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından ağır yaralı çıkarılan Dukan için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUKAN'IN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Dukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dukan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, acı haberi ise Yahşiler Mahallesi'ndeki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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