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Orman kahramanlarından kalan fotoğraflar yürek burktu

Denizli'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman kahramanlarından geriye fotoğrafları kaldı. Kazada helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin ise geçen sene Denizli'de beraber görev yaptığı ortaya çıktı.

IHA22 Eylül 2022 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı düştü. Kaza sonrası Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Georgii Onuchin, İgor Turkov ve Ömer Kaan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaptan İlya Ivesenkhıo ve Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Kenan Erdem'in ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

KAHREDEN DETAY

Helikopterin enkaz yığınına döndüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Helikopter içinde bulunan kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, Georgii Onuchin, Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve hayatını kaybeden 2 Rus'un geçen sene Denizli'de mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ise geriye fotoğrafları kaldı.

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