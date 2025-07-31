Orman kundakçıları Bayraktar TB2'den kaçamadı

Türkiye'de son günlerde artan orman yangınlarına karşı tedbir ve denetimler sıklaşırken, ekipler de teyakkuz halinde bekliyor.
Bu kapsamda özellikle Adana'da yapılan İHA takibi sonrasında 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ormanı yakma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 Temmuz'da Adana'da çıkan yangını 2 dakika içinde tespit eden bayraktar TB2 İHA, alandan uzaklaşan şüpheli aracı da takibe aldı.
Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu Jandarma ekiplerine bildirmesi sonucunda şüpheli araç durdurularak içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.