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Orman kundakçıları Bayraktar TB2'den kaçamadı

Adana'da orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan üç şüpheliye düzenlenen operasyonda Bayraktar TB2 tarafından kaydedilen görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin ormanlık alanı ateşe verdikten sonra araçlarıyla kaçması ve Bayraktar TB2 İHA'nın şüphelileri izlemesi yer alıyor.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Orman kundakçıları Bayraktar TB2'den kaçamadı
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Türkiye'de son günlerde artan orman yangınlarına karşı tedbir ve denetimler sıklaşırken, ekipler de teyakkuz halinde bekliyor.

Bu kapsamda özellikle Adana'da yapılan İHA takibi sonrasında 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ormanı yakma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORMAN YANGINI ÇIKARANLAR BAYRAKTAR TB2 KAMERASINDA!

25 Temmuz'da Adana'da çıkan yangını 2 dakika içinde tespit eden bayraktar TB2 İHA, alandan uzaklaşan şüpheli aracı da takibe aldı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu Jandarma ekiplerine bildirmesi sonucunda şüpheli araç durdurularak içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

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