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Orman yakan PKK'lı teröristin neden taşkınlık çıkardığını belli oldu

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatı ile 5 ayrı noktada orman yaktığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, kaldığı koğuştaki güvenlik kamerasını kırması ve yastık ile battaniyesini yakmasına ilişkin açılan 2 davanın dosyası birleştirildi. 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istenen Kurttepe, 'Koğuşum değiştirilmeyince yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım' dedi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Orman yakan PKK'lı teröristin neden taşkınlık çıkardığını belli oldu
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Terör örgütü PKK'nın talimatı ile 5 ayrı noktada orman yangını çıkarttığı gerekçesiyle 16 Eylül 2022'de 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Ali İhsan Ergin Kurttepe, 1 Haziran 2023'te Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı koğuşundaki güvenlik kamerasını eliyle kırarak zarar verdi. Cezaevi görevlilerinin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Kurttepe hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kurttepe, koğuştaki kamerayı kırmasının ardından 16 Haziran 2023'te da kaldığı koğuştaki yastık ve battaniyeye yaktı. Bu eyleminden dolayı da Kurttepe hakkında Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yine 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle ikinci bir dava açıldı. 2 dava dosyası, Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'KURUMUN 358 LİRA ZARARINI ÖDEMEK İSTİYORUM'

Önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak olan Kurttepe'nin koğuşundaki yastık ve battaniyeyi neden yaktığı da ortaya çıktı. Kurttepe, ifadesinde, olay tarihinde kaldığı Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunu değiştirmek için talepte bulunduğunu belirterek, "Koğuşum değiştirilmeyince ben de bana verilmiş olan yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım. Kurumun 358 lira zararını ödemek istiyorum" dedi.

'DİĞER MAHKUMLAR İLE ANLAŞAMIYORDUM'

Kurttepe, ifadesinde, koğuştaki güvenlik kamerasını neden kırdığını da şöyle anlattı:

"Koğuştaki diğer mahkumlar ile anlaşamıyordum. O yüzden koğuşumun değiştirilmesini cezaevi yönetimine ilettim. Ama değiştirmediler, ben de girdiğim psikolojik bunalım sonucu koğuşun kamerasını elle vurarak zarar verdim. Daha sonra da koğuşum değiştirilmeyince de yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım."

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