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  • Orman yangını 3. gününde... Bursa'nın üstü dumanla kaplandı
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Orman yangını 3. gününde... Bursa'nın üstü dumanla kaplandı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle iki ilçenin üstü dumanla kaplandı.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Orman yangını 3. gününde... Bursa'nın üstü dumanla kaplandı
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Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor.

Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi.

Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü.

Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

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