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Orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

AA6 Ağustos 2024 Salı 13:12 - Güncelleme:
Orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü öldü
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İlçeye bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

Kazada, operatör Yusuf Mengeç (47) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında, içinde bulunduğu dozerin devrilmesi sonucu şehit olan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü personeli Yusuf MENGEÇ kardeşimize Allah rahmet eylesin. Şehidimizin acılı ailesine sabır diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" dedi.

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