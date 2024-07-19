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Orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı
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Dün ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi kırsalında bulunan bir tarlada başlayıp ormana sıçrayan ve bugün söndürülen yangına ilişkin çalışma yürüten jandarma ekipleri, yangının balya makinesinden çıktığını tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu bölgeden kaçtığı öne sürülen balya makinası sahibi Vacip A, (43) ile yangın bölgesinde bulunan Zekeriya A. ve tarla sahibi Eren G. gözaltına alındı.

Zekeriya A. ve Eren G, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vacip A. ise çıkarıldığı hakimlikçe "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan tutuklandı.

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