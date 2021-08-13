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Orman yangınında evleri hasar görenlere elektrik üreten taşınabilir güneş paneli dağıtıldı

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınında evleri ve konutlarına gelen elektrik şebekesi hasar gören vatandaşlara elektrik üreten taşınabilir güneş paneli dağıtıldı. Derman ekiplerince ilk bölümü dağıtılan güneş panelini alan vatandaşlar, Başkan Karalar'a teşekkür etti.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 16:28 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:28
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Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zeydan Karalar'ın talimat verdiği Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kozan ve Aladağ'da çıkan orman yangınında evleri ve evlerine gelen elektrik şebekesi zarar görenlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Başkanlık, aydınlatmanın dışında buzdolabı, televizyon, telefon şarjı ve küçük ev aletlerinin çalışmasına olanak sağlayan elektrik üreten güneş paneli sistemi temin ederek vatandaşlara dağıttı.

Derman ekiplerince ilk bölümü dağıtılan güneş panelini alan vatandaşlar, Başkan Karalar'a teşekkür etti.

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