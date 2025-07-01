Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Hatay'da yangına 8 uçak 12 helikopterle müdahale edildi.

İzmir'de Seferihisar ve Menderes yangınları kısmen kontrol altına alındı.

Rüzgarın hızı saatte 67 kilometreyi geçti. 8 uçak, 12 helikopter, 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi. 6 mahalle tedbiren güvenli alanlara alındı. Gece boyunca soğutma çalışmaları devam edecek

Hatay, İzmir ve Manisa'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı

Devam eden yangınlardan Buca, İzmir Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı bunlar kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek