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Orman yangınlarına karşı cami hoparlörlerinden uyarı yapıldı

Türkiye'nin bir çok şehrinde başlayan orman yangınları sonrası önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

DHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Orman yangınlarına karşı cami hoparlörlerinden uyarı yapıldı
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Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu.

Müftülük aracılığı ile camilere gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Anonslarda, "Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdır" denildi.

Ayrıca vatandaşların, piknik için piknik alanlarını kullanmaları, yakılan ateşleri mutlaka söndürmeleri ve herhangi bir yangının görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini bildirilmesi istendi.

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