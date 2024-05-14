Orman yangınlarına karşı hava timi kuruldu! 2028 hedefi belli oldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2024 yılı orman yangınlarıyla mücadele için etkin ve güçlü bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Karacabey, 2023 yılının 185 yıllık Türkiye ormancılığında önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu, sadece 5 ülkenin kullandığı insanlı keşif uçağı 'Otağ'ın envantere katıldığını hatırlattı. Karacabey, yine geçen yıl 4 yangın söndürme uçağı satın aldıklarını ve yerli üretim 2 T-70 yangın söndürme helikopterini envantere dahil ettiklerini belirtti. Toplamda 7 hava aracının geçen yıl OGM envanterine girdiğini kaydeden Karacabey, "Bu yıl da yangın söndürme uçaklarından 4 tanesini daha dahil edeceğiz. Yangın söndürme uçağı sayımız 8'e çıkacak. Ayrıca geçen yıl 2 tanesini aldığımız T-70 yangın söndürme helikopterimizin 3'üncüsü de bu yıl hizmete girmiş olacak. Mayıs ayı sonuna kadar inşallah 5 hava aracı hizmete alınmış olacak. Dolayısıyla 8 yangın söndürme uçağı, 3 yangın söndürme helikopteri olmak üzere OGM'nin kendi yangın söndürme timinin çekirdeği oluşmaya başladı. 2028 yılına kadar bu uçak sayısı 20'ye ulaşacak. Yangın söndürme helikopter sayısı da 8'e ulaşacak" diye konuştu.

'10 İHA SATIN ALACAĞIZ'

Karacabey, ormanları izlemede ilk kez 2020 yılında İHA'ları kullanmaya başladıklarını da hatırlatarak, "Orman yangınlarını gözetlemede ve yönetmede kullanmaya başladığımız İHA'ların sayılarını, faydasını gördükçe her geçen yıl arttırmıştık. 2024 yılında da rezerv güçlerle birlikte İHA sayısı 14'e ulaşacak. Ve bu İHA'lardan her biri 1 dakikalık süre içerisinde 3,5 milyon hektarlık orman alanını tamamen gözetliyor. Yani bizim Çanakkale'den Hatay'a kadar bütün Akdeniz, Ege ve iç Ege'de bulunan orman yangınları açısından hassas ormanlarımızın tamamını bu İHA'lar sayesinde 1 dakika içerisinde sürekli gözetliyor olacağız. Bu İHA'ları 2024 yılı itibarıyla kendi envanterimizi almış oluyoruz. Kiralayarak kullandığımız bu İHA'ları, hava araçlarını artık kendi hava araçlarımız olarak kullanacağız bu yıldan itibaren. Bu yıl 10 İHA'yı satın almış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Karacabey, öte yandan hava ve kara araçlarının yangınlara daha kısa sürede ve daha etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için inşa edilen havuz ve gölet sayısının da 4 bin 727'ye ulaştığını söyledi. Karacabey, "Yangınla mücadelede kullandığımız hava ve kara araçlarının da bakımlarını yapıp bütün kontrollerini gerçekleştirdikten sonra onları da bu yıl göreve hazır hale getirdik ki bunların içerisinde kara araçlarımızda 2 bin 453 ilk müdahale aracı, 1649 arazöz, 821 iş makinası ve 25 bin personelimizle biz hazırız. Ayrıca kiralayacaklarımızla birlikte toplam 105 helikopter ve 26 uçakla bu yıl havadan yangınlara mücadelede bulunacağız" dedi.

'ORMAN YANGINLARI YÜZDE 90 İNSAN KAYNAKLI'

Orman yangınlarının yüzde 90'lık kısmının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Karacabey, "Biz dikkatli olursak, toplum olarak hassasiyet gösterirsek bu yangınların yüzde 90'ı çıkmayacak. Şunu biliyoruz ki, bizim toplum olarak vatandaşlarımızın neredeyse tamamı bir orman yangını gördüğünde hakikaten çok büyük duyarlılık gösteriyor, içi sızlıyor, yüreği sızlıyor. Ancak yine bu toplumun içinden birilerinin dikkatsizliği yüzünden birilerimizin yüzünden bu yangınlar maalesef çıkıyor. Dolayısıyla her bir vatandaşımız bu orman yangınlarıyla mücadele konusunda 'ben ne yapabilirim' sorusunu kendisine sorarsa yani yangın çıktığında gidip 'ben de söndürsem' diye düşünürken yangın öncesinde hangi hareketi, hangi davranışıyla yangına sebebiyet vereceğini düşünür, daha dikkatli olursa bu yangınları yaşamayacağız. Ve bu kadar ormanımız kaybolmayacak, bu kadar canlı, o ormanların içerisinde yanmayacak. Bu kadar zor, meşakkatli bir işi de bizler yapmak zorunda kalmayacağız. Ülke olarak o acı faturayı ödemek zorunda kalmayacağız" ifadelerini kullandı.