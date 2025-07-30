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Orman yangınlarında acı bilanço... Bakan Kurum: Afetin izlerini hızla sileceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, '7 ilde 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz' ifadelerini kullandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Orman yangınlarında acı bilanço... Bakan Kurum: Afetin izlerini hızla sileceğiz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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