Orman yangınlarında son durum! 47 ilden sevindiren haber

AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:47 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:47

Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği infografikte, Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

AYDIN VALİSİ AKSOY, ÇİNE'DE ORMAN YANGINININ SÜRDÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU:

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Aksoy, Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınının etkili olduğu Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı mevkisinde inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Aksoy, bölgede kurulan kriz masasında değerlendirmede bulundu.

Aksoy, toplantının ardından gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Yatağan Hacıveliler bölgesinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Çine'nin Akçaova bölgesine doğru hızla ilerlediğini kaydeden Aksoy, havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin belirli noktada tutulmaya çalışıldığını anlattı.

Aksoy, yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönde esmesi durumunda yangının yerleşim yerine intikali ve buralarda vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla beraber değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın birimleri burada fedakarca çalışıyor. Yangının özellikle yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına tüm önlemler alınmaya gayret ediliyor. Şu anda alanda bütün birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesin bir tespit olmamakla birlikte yaklaşık olarak Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık alanın zarar görmüş olabileceğini değerlendiriyoruz."

Kriz masasındaki toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve 200'den fazla personel ile yangına müdahale ettiklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise yangından 7 kişinin etkilendiğini ve tedavilerinin yapıldığını bildirdi.

Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve AFAD İl Müdürü Ramazan Harman da katıldı.

ÇANAKKALE'NİN EZİNE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da bölgedeki çalışmaları takip etti.

MANİSA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı.

Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar genç orman alanı zarar gördü.

Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme, belediyeler, İl Özel İdaresi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere, Yeşilköy-Ödemiş köyleri ile Pirinçlik Mahallesi arasında çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını söyledi.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirten Gürel, "Maalesef yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle yangının nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Bizi sevindiren yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması." dedi.

- "RÜZGARLA KARŞILAŞMASAK SIKINTISIZ BİR ŞEKİLDE YANGINI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Gürel, orman teşkilatı, belediyeler, İl Özel İdaresi ve komşu illerden destek geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köylülerimiz de bizlere yardımcı oluyor. Yangını belli bir aşamaya getirdik. Şu anda etrafı çevrilmiş durumda. Rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız bir şekilde yangını belli bir alanda bitirmiş olacağız diye ümit ediyoruz. Rüzgarın durumu, önümüzdeki saatleri belirleyecek.

Alanı şu anda tahmin etmek mümkün değil ama büyük bir alan olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen 50-60 hektar, belki 100 hektara yakın olur. Onu daha sonra belirleyeceğiz. Çıkma sebebi hakkında da aklımızda bir kısım şeyler var ama arkadaşlarımız onu da araştırıp sonucunu bize bildirecekler."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da yangının rüzgarla birlikte çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ama etrafının kuşatıldığını dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve yangının kısa sürede önünün alınacağını söyledi.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.