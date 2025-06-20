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  • Balıkesir'deki orman yangınlarının nedeni tespit edildi! 5 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir'deki orman yangınlarının nedeni tespit edildi! 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 07:32 - Güncelleme:
Balıkesir'deki orman yangınlarının nedeni tespit edildi! 5 kişi gözaltına alındı
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İlçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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