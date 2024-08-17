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Orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde, 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiği açıklanırken, 7 şüphelinin gözaltına alındığı 2 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı 2 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangınıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

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