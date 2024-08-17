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Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların ilk andan itibaren başlatıldığını bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 07:58 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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