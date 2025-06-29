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Güncel

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 gözaltı

Adalet Bakanı Tunç, 'Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 gözaltı
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Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

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