Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin, Çanakkale, Tekirdağ ve Muğla'da da orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Çanakkale'ye giderken yangının başladığı kentlerde alevlerle topyekün mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları var, köyler var yangının güzergahında ama herhangi bir can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...

İşte bölge bölge son durum...

08:03 Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

07:43 Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

05:00 İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

01:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

00:37 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.