Ormanda kaybolan çift, 20 saat sonra bulundu

İstanbul´dan tatil için Yalova´ya gelen Nadide Özen Eken ile eşi Nurettin Eken, dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı. Çift, bir süre sonra etkili olan yağmur ve sis nedeniyle yolunu kaybetti. Nurettin Eken, saat 13.00 sıralarında jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 60 kişilik arama kurtarma ekibi, çifti bulmak için çalışma başlattı.

İz takip köpeği ve drone'nun da kullanıldığı çalışmalar, bugün saat 09.00 sıralarında sonuç verdi. Özen çifti, 20 saat sonra Armutdere mevkisinde sağ bulundu. Ekipleri gören Nurettin Eken, jandarmalara sarıldı.

Sağlık durumları iyi olan Nurettin ve Nadide Özen Eken çifti, tedbir amaçlı Çınarcık Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Çiftin, geceyi ormanlık alanda ateş yakarak geçirdiği belirtildi.