Ormanlarda yapılan bakım çalışmaları sırasında elde edilen odunlar 'yakacak' oluyor

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki kentte orman köylüsünü desteklemeye yönelik projeler yürütülüyor. Bu kapsamda ormanlara yapılan bakım çalışmaları sırasında elde edilen odunlar, orman köylülerine resmi yollarla veriliyor.

Kocaeli ve Sakarya'da 657 orman köyünde gerekli şartları taşıyan ve üretim maliyeti bedelini ödeyen yaklaşık 100 bin orman köylüsüne 170 bin ton civarında kışlık odun dağıtıldı.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bin tonu bulacağı öğrenildi.

Kesim yapılan alanlara gelen orman köylüleri, bölge müdürlüğü personelinin kontrolünde, önceden belirlenen miktarda yasal olan odun haklarını traktörlere yükleyerek evlerine götürüyor.

- "ORMAN KÖYLÜLERİNİN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, ormanların korunması, gelişmesi ve genişletilmesinden sorumlu olan bölge müdürlüğünün, orman köylülerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesiyle ilgili projeler ürettiğini söyledi.

Polat, orman köylülerine çeşitli alanlarda bu yıl 16 milyon lira kredi desteği sağlandığını aktararak, "Orman köylüsünün yakacak odun ihtiyacı da bulunuyor. Kanun gereği orman köylüsünün belli şartları taşıması koşuluyla yakacak odun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları üretim maliyet bedeli üzerinden kendilerine veriyoruz." diye konuştu.

Bölge Müdürlüğüne bağlı 657 orman köyünün yaklaşık 300 bin nüfusu barındırdığını belirten Polat, ormanlardaki üretim ile orada yaşayan insanların ihtiyaç durumuna göre yakacak odun ürettiklerini kaydetti.

Polat, vatandaşların üretim maliyetini yatırdıktan sonra odunları kurayla kendilerine dağıttıklarını dile getirerek, "Üretimde, ormancılık faaliyetlerinde çalıştırarak onların hane gelirlerini artırıyoruz. Ormanlar milletin malı. Milletimizle hem işletiyor hem koruyor hem de ormanın nimetlerinden orada yaşayan insanların da faydalanmasını sağlıyoruz." dedi.

- ORMAN KÖYLÜSÜ UYGULAMADAN MEMNUN

Projeden faydalanan Hendek ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Hakkı Çalık da Orman İşletme Şefliğinin ilçedeki ormanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptığını, çıkan odunların da vatandaşa yakacak olarak verildiğini söyledi.

Çalık, diğer yakacaklarla kıyaslandığında bunun orman köylüsüne ucuza mal olduğuna değinerek, "Temizlik amacıyla ormanların gelişmesine yönelik bir çalışma olduğundan çıkan envanterden vatandaşlar faydalanıyor. Köyümüzde ortalama 100 hane faydalanıyor." dedi.

Şeyhler köyünden Ümit Kuzu ise destek konusunda Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Her yıl düzenli olarak bize istihkak veriyor. Biz de kış boyunca yakıyoruz. İstihkakımızı alacağımız zaman orman şefimiz geliyor, numaralandırma yapılıyor. Kendi aracımızla gelip odunumuzu alıyoruz." ifadesini kullandı..

Geyve'nin Bağlarbaşı köyünden Özbay Demir, odunun, diğer yakacak türlerine göre daha ucuza mal olduğunu dile getirerek, "Orman Genel Müdürlüğü bu konuda bize çok yardımcı oldu, çok uyguna geldi yakacağımız." diye konuştu.