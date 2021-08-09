''Ormanlarımız neden yanıyor?'' Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık cevapladı

9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık oldu. Kınık gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu noktada afet temelli risk analizi yapan ilgili yerlerin ifadelerine göre iklimsel bir zemin var. Havanın yüksek sıcaklığı, nemin düşüklüğü ve rüzgarın yüksekliği... Bu üç unsur bir araya gelince zemin yangınlar için çok müsait bir hal alıyor. Bundan sonra artık riskler devreye giriyor. Doğaya kullanılıp atılmış bir şişe camının büyüteç vazifesi görerek oradaki güneş ışığıını odaklayarak yangına çevirmesi.



Bugün bazı afet bilimciler Dünya'nın bu yeni dönemde "Yangınlar Çağı" na girdiğini ifade ediyorlar. Özellikle yağış rejimlerinin değişmesi bunu tetikliyor.

Bütün bunlara rağmen riskleri azaltma imkanımız var. Bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var. Özellikle ormana yakın yerlerde oturan, ormanın içerisinde yaşayan insanların, ormancılık yapan kişiler , bir şekilde ormanla içli dışlı olan kişiler açısından baktığımızda bizim alabileceğimiz tedbirler var. Bugün gerçekten büyük bir alanda mücadele veriyoruz. Çok ciddi bir mücadele bu.

Oğlum 15 Temmuz'a gazi oldu...

Türkiye'de yerli bu toprakları vatan bilen, bu topraklarla kaderini birleştirmiş insanlar kimse başımızın üzerinde yeri var.

15 Temmuz'un olduğu akşam sınıf arkadaşımın çocuğunun kına gecesi vardı. Tam o sırada bu darbe girişimi oldu. Bizim çocuklarda oradaydı. Ben Atatürk Havalimanına geçtim Medaimde çocukları alıp geldiler oraya. Biz orada o etten duvarı ördük. Büyük oğlum farklı bir noktadaydı o da bizim yanımıza gelirken köprüde yaralandı, gazi oldu. O gece Medaim'in dayısının oğlu şehit oldu, benim eşimin yeğeni şehit oldu, oğlum gazi oldu.

Türkiye'de yerli bu toprakları vatan bilen, bu topraklarla kaderini birleştirmiş insanlar kimse başımızın üzerinde yeri var..

"Yangın bölgelerinde, 8 farklı vilayetimizde, yaklaşık 160 noktada 1000 civarında Kızılay çalışanımız var."

Yangın bölgelerinde, 8 farklı vilayetimizde, yaklaşık 160 noktada 1000 civarında Kızılay çalışanımız var. Eleştirmek isteyen için elverişli bir kurum. Zaman zaman haksızda eleştiriyorlar. Bunlarla mücadele etmek tabi ki kolay değil. Çünkü bazen gerçekler algıya algılar gerçeğe dönüşüyor.

"Her şeyin bir tansiyonu vardır. İnsanın, ailenin, milletin, toplumun bir tansiyonu vardır, bu tansiyonu yükseltmemek lazım tansiyonumuzu her koşulda normal tutmamız lazım."

Her şeyin bir tansiyonu vardır. İnsanın, ailenin, milletin, toplumun bir tansiyonu vardır, bu tansiyonu yükseltmemek lazım tansiyonumuzu her koşulda normal tutmamız lazım. Mutalaka belli bir tonusta olması lazım. Böye afet dönemlerinde özellikle dahada dikket etmek lazım.

"İnsan eti ağırdır, bu birinci dereceden akraba için de geçerli olabilir. Eğer yüksek bir ahlaki değer olmazsa ve empati duygusunu yeterince çalıştırmazsanız, size sığınan mültecilere, sınırlı kaynağımızı bölüşecek insanlar geldi içgüdüsüyle bakarsınız."

Öncelikle dünyada insanların sayısı artıyor. Artan nüfuslar daha çok şehirlerde yaşamaya başlıyor. Şuan dünyada aktif 40 savaş var. Bu aktif 40 savaşın oluşturduğu korku ile evini bırakıp gitmek zorunda kalan insan sayısı 80milyonu geçti. Bu afetlerin etkisini kentlerde çok net görebiliyoruz.

İnsan eti ağırdır, bu birinci dereceden akraba için de geçerli olabilir. Eğer yüksek bir ahlaki değer olmazsa ve empati duygusunu yeterince çalıştırmazsanız, size sığınan mültecilere, sınırlı kaynağımızı bölüşecek insanlar geldi içgüdüsüyle bakarsınız.

"Küresel vicdanın temsilciğini kim yapıyor" dediğinizde biz göğsümüzü gere gere alnımız açık "Biz varız" diyebiliyoruz."

Bizim geleneğimizde ölümden kaçan birisine soru sorulmaz. Türkiye'nin insancıl politikasından dolayı "Küresel vicdanın temsilciğini kim yapıyor" dediğinizde biz göğsümüzü gere gere alnımız açık "Biz varız" diyebiliyoruz.

"Siyasetçiyseniz eğer; topluma hizmet etmek ,devletinin toplumunun refahını sağlamak, güvenliğini sağlamak için bu siyaseti yapıyorsunuzdur."

Biz neden mücadele ediyoruz? Bu insanların bayrama gitmesini eleştiriyorlar. Bu insanların o topraklara girip çıkması lazım ki ülsiyeti devam etsin. O insanlar bayrama gittiklerinde gülmeye eğlenmeye gitmiyorlar. O toprağa vefat etmiş akrabalarını ziyarete gidiyorlar.

Bunlar ince görülmesi gereken meseleler. Sonucunda kimseye faydası dokunmayan düşüncelere gerek yok. Burada olamsı egreken var olan riski azaltmak. Siyasetçiyseniz eğer; topluma hizmet etmek ,devletinin toplumunun refahını sağlamak, güvenliğini sağlamak için bu siyaseti yapıyorsunuzdur. Başka ne için siyaseti yapılır?

"Bizim iktidarıyla muhalefetiyle akademisiyle sanat camiasıyla medyasıyla özel sektörüyle vs. yapmamız gereken şimdiye kadar olduğu gibi insancıl duruşumuzu muhafaza etmek."

Bizim iktidarıyla muhalefetiyle akademisiyle sanat camiasıyla medyasıyla özel sektörüyle vs. yapmamız gereken şimdiye kadar olduğu gibi insancıl duruşumuzu muhafaza etmek.

"Geçen sene 2,5 milyon fidan diktik Orman Genel Müdürlüğümüz ile. Bu sene şöyle bir karar verdik her bir kan için üç fidan dikelim yani 7,5 milyon fidan dikelim kararı verdik."

Her bir kan bağışı için biz 1 fidan dikiyoruz. Geçen sene 2,5 milyon fidan diktik Orman Genel Müdürlüğümüz ile. Bu sene şöyle bir karar verdik her bir kan için üç fidan dikelim yani 7,5 milyon fidan dikelim kararı verdik. Bunun için bizim gönüllülerimizi seferber edeceğiz. Vatanımızı yeşillendirmek için gönüllü olacağız.

Kızılay'ın Gelecek Planları...

"Biz gönüllüğü yaygınlaştırmak bir müessese olarak toplumumuza hizmet verebilecek bir modele sokmaya çalışıyoruz."

Kızılay güçlü bir yapı ve büyük bir teşkilat. Kızılay milletimizin hizmetinde. Bağışçılarının desteği ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta duran bir yapı. Bugün dünyadaki kendisine benzeyen ulusal cemiyetler içerisinde de hatırı sayılır bir yerde. Biz gönüllüğü yaygınlaştırmak bir müessese olarak toplumumuza hizmet verebilecek bir modele sokmaya çalışıyoruz.