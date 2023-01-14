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Ormanlık alanda bir genç ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Ormanlık alanda bir genç ölü bulundu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin yanındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda yanında sırt çantası bulunan ve hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören alışveriş merkezinin özel güvenliği, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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