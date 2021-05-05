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Ormanlık alanda kaybolan 82 yaşındaki adam 56 saat sonra bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 Mayıs'ta ormanlık alanda kaybolduktan 56 saat sonra dere kenarında bulunan 82 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06
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Kale köyünde önceki gün sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana giden Hüseyin Eray, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında otururken bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Eray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kale köyünde 3 Mayıs'ta evinden ayrılan Eray'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti. Yaklaşık 100 kişiden oluşan 12 ekiple sürdürülen arama faaliyetlerine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verilmişti.

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